ElektromobilitätE-Auto laden im Mehrfamilienhaus? Schön wär’s

Lesezeit: 3 Min.

So eine Wallbox ist eine feine Sache - und für viele Verbraucher ein wichtiges Argument beim Kauf eines Elektroautos.
So eine Wallbox ist eine feine Sache - und für viele Verbraucher ein wichtiges Argument beim Kauf eines Elektroautos. (Foto: AllesSuper/mauritius images)

Noch immer gilt das Laden als Hürde beim Kauf von Elektroautos. Die Bundesregierung will das ändern. Doch vor allem Mieter in Mehrfamilienhäusern werden laut einer Studie alleingelassen.

Von Christina Kunkel und Vivien Timmler, München/Berlin

Wo laden Sie Ihr E-Auto? Diese Frage beantworteten im vergangenen Jahr immer noch die meisten Elektroautofahrer mit: „Zuhause“. Solange öffentlicher Ladestrom teuer ist und nicht überall ausreichend Ladesäulen stehen, ist die heimische Wallbox für viele Menschen die wichtigste Voraussetzung, um vom Verbrenner auf ein Elektroauto umzusteigen. Allerdings hakt es auch beim Zuhause-Laden in Deutschland noch gewaltig, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Zwar haben dort viele Mieter einen Stellplatz, allerdings häufig ohne Lademöglichkeit.

