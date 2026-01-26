Wo laden Sie Ihr E-Auto? Diese Frage beantworteten im vergangenen Jahr immer noch die meisten Elektroautofahrer mit: „Zuhause“. Solange öffentlicher Ladestrom teuer ist und nicht überall ausreichend Ladesäulen stehen, ist die heimische Wallbox für viele Menschen die wichtigste Voraussetzung, um vom Verbrenner auf ein Elektroauto umzusteigen. Allerdings hakt es auch beim Zuhause-Laden in Deutschland noch gewaltig, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Zwar haben dort viele Mieter einen Stellplatz, allerdings häufig ohne Lademöglichkeit.
ElektromobilitätE-Auto laden im Mehrfamilienhaus? Schön wär’s
Noch immer gilt das Laden als Hürde beim Kauf von Elektroautos. Die Bundesregierung will das ändern. Doch vor allem Mieter in Mehrfamilienhäusern werden laut einer Studie alleingelassen.
Von Christina Kunkel und Vivien Timmler, München/Berlin
