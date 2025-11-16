Eine Gesetzesänderung macht es möglich, dass Elektroautos künftig als Stromspeicher das Netz stabilisieren können – und deren Besitzer profitieren, wenn sie ihr Fahrzeug dafür zur Verfügung stellen.

Wer mit dem Umstieg auf ein Elektroauto hadert, hat vor allem zwei Sorgen: die Reichweite und die Kosten. An ersterem haben die Hersteller in den vergangenen Jahren gearbeitet, mittlerweile reicht der Radius eines elektrischen Modells für die allermeisten Menschen locker aus. Dennoch sind die Anschaffungskosten in der Regel immer noch höher als die eines Verbrenners.