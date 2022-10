Von Bastian Brinkmann, New York, und Max Hägler

Die Vereinigten Staaten wollen im Kampf gegen den Klimawandel nun richtig viel Geld investieren. E-Autos für den Massenmarkt sollen subventioniert werden. Für die deutschen Autohersteller ist das aber womöglich keine gute Nachricht: Denn den staatlichen Zuschuss bekommen Käufer nur, wenn der Wagen in den USA zusammengeschraubt wurde - und wenn der wertvolle Akku ebenfalls ausreichend als "made in USA" gilt. Deutsche Modelle würden dann mitunter nicht gefördert, das wäre ein klarer Wettbewerbsnachteil. Und das ausgerechnet in der Zeit, in der Elektromobilität ihren Durchbruch erleben könnte.