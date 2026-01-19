Zum Hauptinhalt springen

ElektromobilitätDas ist die neue E-Auto-Förderung

Lesezeit: 4 Min.

Auf deutschen Straßen fahren viel weniger E-Autos als geplant. Das soll eine neue Förderung nun ändern.
Auf deutschen Straßen fahren viel weniger E-Autos als geplant. Das soll eine neue Förderung nun ändern. (Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa)

Union und SPD wünschen sich mehr Elektroautos auf deutschen Straßen. Dafür stellen sie drei Milliarden Euro bereit. Wer hat Anspruch auf die Förderung, wie beantragt man sie und für welche Autos gilt sie? Ein Überblick.

Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin

Wird 2026 das Jahr des Elektroautos? Bundesumweltminister Carsten Schneider ist sich da ganz sicher. Es werde „das Jahr des Durchbruchs“, erwartet der SPD-Mann. „Ich glaube, wir werden ein exponentielles Wachstum sehen.“ Dabei helfen soll auch die neue Kaufprämie für Elektroautos, die er am Montag – nach einer dreitägigen Extrarunde durch die Bundesregierung – endlich vorstellt. Mehr denn je soll die Förderung auch Familien zugutekommen, die nicht besonders viel Geld haben. Doch wie genau funktioniert das, wer profitiert? Und bringt das wirklich so viel fürs Klima? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite