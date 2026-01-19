Wird 2026 das Jahr des Elektroautos? Bundesumweltminister Carsten Schneider ist sich da ganz sicher. Es werde „das Jahr des Durchbruchs“, erwartet der SPD-Mann. „Ich glaube, wir werden ein exponentielles Wachstum sehen.“ Dabei helfen soll auch die neue Kaufprämie für Elektroautos, die er am Montag – nach einer dreitägigen Extrarunde durch die Bundesregierung – endlich vorstellt. Mehr denn je soll die Förderung auch Familien zugutekommen, die nicht besonders viel Geld haben. Doch wie genau funktioniert das, wer profitiert? Und bringt das wirklich so viel fürs Klima? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Das ist die neue E-Auto-Förderung
Union und SPD wünschen sich mehr Elektroautos auf deutschen Straßen. Dafür stellen sie drei Milliarden Euro bereit. Wer hat Anspruch auf die Förderung, wie beantragt man sie und für welche Autos gilt sie? Ein Überblick.
