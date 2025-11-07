Nicht nur bei Rohstoffen und Halbleitern ist die deutsche Autoindustrie abhängig – auch bei den begehrten Batterien für Elektroautos geht ohne China nichts. Dabei könnte alles ganz anders sein.

Die Frage, wann genau die deutsche Autoindustrie falsch abgebogen ist, lässt sich heute nicht mehr so einfach beantworten. Nur, dass jahrelang zwar viel über das große Zeitalter der Elektromobilität und das Ende des Verbrenners gesprochen wurde, aber nicht ganz so viel über die Batterien, die man dafür benötigt. Die meisten Manager aber sahen es jahrelang so: Eigene Batteriezellen sind zu teuer, zu wenig lukrativ, zu kompliziert.