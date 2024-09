Von Petra Blum, Nick Heubeck, Meike Schreiber, Frankfurt, Berlin

Was haben die Aktien von Royal Caribbean, einer der größten Kreuzfahrtgesellschaften der Welt, in einem Aktienfonds zu suchen, der sich dem Schutz der Meere verschrieben hat? Oder die eines Abfüllunternehmens von Coca-Cola, das zu den größten Verursachern von Plastikmüll weltweit zählt? Oder die eines britischen Kraftwerkbetreibers namens Drax, der wegen Kohleverstromung und Abholzung in der Kritik steht? Was hat das alles mit einer ökologischen und sozial gerechten Nutzung der Weltmeere zu tun?