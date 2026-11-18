Vor wenigen Wochen ging bei der Deutschen Treuinvest Stiftung (DTS) in Frankfurt eine heikle Anfrage ein. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR hat die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS), eine Bundesbehörde im Zoll, Kenntnis davon, dass die Stiftung Konten für das Unternehmen Letter One führt. An Letter One ist der russische Oligarch Pjotr Awen mit 12,4 Prozent beteiligt. Die ZfS will nun im Rahmen eines Finanzsanktionsverfahrens unter anderem wissen, ob und in welcher Höhe Dividenden oder andere Gelder direkt oder indirekt an Awen geflossen sind.
Deutsche-Bank-Tochter DWSZwölf Milliarden Euro im Schatten
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Die Deutsche-Bank-Tochter DWS verwaltet etwa zwölf Milliarden Euro für Betriebsrenten über eine eng mit ihr verflochtene Stiftung. Recherchen von SZ, NDR und WDR werfen Fragen auf, ob bei der Fondsgesellschaft Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften eingehalten werden.
Von Petra Blum und Meike Schreiber, Frankfurt
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