Die Deutsche-Bank-Tochter DWS verwaltet etwa zwölf Milliarden Euro für Betriebsrenten über eine eng mit ihr verflochtene Stiftung. Recherchen von SZ, NDR und WDR werfen Fragen auf, ob bei der Fondsgesellschaft Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften eingehalten werden.

Von Petra Blum und Meike Schreiber, Frankfurt