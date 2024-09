Der Riesenhafen erhält ein Riesenterminal: Am Montag hat der Duisburger Hafen – einer der größten Binnenhäfen der Welt – den ersten Abschnitt eines neuen Containerterminals eröffnet. Wenn das komplett fertig ist, wird es das größte eines europäischen Binnenhafens sein, also eines Hafens an einem Fluss. Für das sogenannte Gateway Terminal investierte die Betreibergesellschaft Duisport zusammen mit Partnern 125 Millionen Euro. Dort können Rheinschiffe mit Containern be- und entladen werden; Lastwagen oder Güterzüge transportieren sie weiter.