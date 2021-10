Interview von Elisabeth Dostert, Versoix

Sie soll es jetzt richten. Seit gut einem Jahr ist Sue Y. Nabi, 53, Chefin des US-Konzerns Coty. Der größte Dufthersteller der Welt gehört zum Reich der Milliardärsfamilie Reimann, die ihre Beteiligungen über die JAB Holding steuert. In Schieflage brachte Coty eine Übernahme. Für 12,5 Milliarden Dollar kaufte das Unternehmen 2015 vom US-Konzern Procter & Gamble ein Portfolio von Düften, Kosmetik und Haarpflege, darunter Wella, Gucci, Covergirl, Boss und Max Factor. Nach hohen Verlusten trat Coty im Frühjahr 2020 einen Anteil von 60 Prozent an Wella an den Finanzinvestor KKR ab, der sich gleichzeitig mit 17 Prozent an Coty beteiligte. Um neue Zielgruppen zu erschließen, stieg Coty bei den Kosmetikkonzernen der Influencerinnen Kylie Jenner und Kim Kardashian West ein.