Von Nils Wischmeyer

Die Statussymbole reicher Menschen waren schon immer eine Merkwürdigkeit für sich. Das fängt schon beim Essen von mehr oder minder geschmacklosen Fischeiern an und endet noch längst nicht in so verrückten Prunksymbolen wie Lotusfüßen oder vollkommen abstrusen Gewichtsvorstellungen bei Frauen und Männern, nach oben wie nach unten. Den Vorstellungen sind von einem gewissen Gehalts- und Vermögenslevel an schlicht keine Grenzen gesetzt. Die Frage, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, geht meist ebenso verloren wie sonstige Bedenken. Irgendwer muss das Geld ja ausgeben.