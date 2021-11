Das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai beeindruckt durch seine Architektur: ein freischwebend wirkender, dreigeschossiger Korpus mit einem Hybrid-Tragwerk aus Holz und Stahl. Die Lamellen der Holzfassade sind eine Anlehnung an die traditionelle arabische Bauweise.

Von Marcel Grzanna

Ulrich Kromer sollte längst in Rente sein. Und formell ist er das auch. Aber nach Jahrzehnten in der Messebranche will er auch mit 69 Jahren noch nicht loslassen. Kromer ist Direktor des Baden-Württemberg-Haus bei der Expo 2020 in Dubai. Die Weltausstellung ist wegen Corona um ein Jahr verschoben und erst am 1. Oktober eröffnet worden. Höchstpersönlich führt der Chef des Hauses durch den Pavillon.