Seit fast hundert Jahren sind die Sparkassen fest in Männerhand - und das wird vorerst auch so bleiben. Am Montag entschieden sich die Verbandsfunktionäre gegen eine Frau an ihrer Spitze.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Der Entscheidung ging ein monatelanges Gezerre voraus: Am Montag haben sich die einflussreichen Vertreter der Sparkassenregionalverbände nun auf den CSU-Politiker Ulrich Reuter als neuen Präsidenten des Dachverbandes DSGV geeinigt - "mit großer Mehrheit", wie der Verband am Nachmittag mitteilte. Offiziell gewählt werden soll der frühere Landrat von Aschaffenburg im ersten Quartal, um dann Anfang 2024 die Geschäfte von Amtsinhaber Helmut Schleweis zu übernehmen. Nicht zum Zuge kam Reuters Gegenkandidatin Liane Buchholz, 57, parteilos, und Regionalpräsidentin aus Westfalen-Lippe. Die Sparkassen, ohnehin nicht gerade Karriereschmieden für weibliche Führungskräfte, ließen damit die Chance verstreichen, erstmals seit der Gründung des DSGV im Jahr 1924 eine Frau an ihre Spitze zu wählen.

Der Machtkampf um die Führung der wohl größten Bankengruppe der Welt war mit harten Bandagen geführt worden: Einige Sparkassenvertreter wollten unbedingt Amtsinhaber Schleweis verlängern, weil sie quasi alle Kandidaten für unzureichend hielten. Dafür fand sich aber keine Mehrheit: Schleweis ist bereits 68 Jahre alt, genießt zwar einen guten Ruf, war aber auch damit gescheitert, die zur Gruppe gehörigen Landesbanken zu fusionieren. Der gebürtige Heidelberger führt den DSGV seit 2018 in Nachfolge von Georg Fahrenschon (CSU), der nach Unstimmigkeiten mit seiner privaten Steuererklärung zurücktreten musste.

Mit Liane Buchholz hatte sich erstmals eine Frau für das Amt ins Spiel gebracht

Zugleich hatte sich mit Liane Buchholz erstmals auch eine Frau für das Amt ins Spiel gebracht. Fachlich erfüllte sie eigentlich alle Anforderungen, war jedoch vielen Funktionären offenbar zu unbequem. Im Verband nahmen es ihr dem Vernehmen nach einige übel, dass sie sich erkennbar für den Posten interessiert hatte. Außerdem hatte sie sich zeitweise gegen eine enge Haftungsgemeinschaft zwischen Landesbanken und Sparkassen ausgesprochen. Das war wohl allen voran den Sparkassen in Baden-Württemberg aufgestoßen, die an einer großen Landesbank beteiligt sind. Zeitweise entstand bei dem Gerangel der Eindruck, es ginge in erster Linie darum, Buchholz zu verhindern, wer stattdessen DSGV-Chef werde, sei erst einmal zweitrangig.

Sollte dies das Ziel der Verbandsvertreter gewesen sein, dürften sie nun aufatmen: Reuter gilt in aktuellen bankfachlichen Fragen zwar als vergleichsweise unerfahren. Er war fast zwanzig Jahre Landrat in Aschaffenburg und zuvor von 1992 bis 2001 leitender Angestellter bei der Deutschen Bank, setzte sich im Machtkampf aber durch. Auch Parteipolitik dürfte eine Rolle gespielt haben, schließlich gilt der Posten auch als Erbhof der Union - über ihr Spendenwesen sind die öffentlich-rechtlichen Institute tief verankert in den Städten, Gemeinden und Landkreisen. Der Anführer der Sparkassen gibt die Richtung vor, soll die Institute vor der so empfundenen Regulierungswut schützen, sie zugleich fit halten im Wettbewerb gegen Finanz-Startups.

Dass die Sparkassenverbände und ihre kommunalen Träger nun erneut einen Mann wählen, kommt gleichwohl wenig überraschend. Während die Bundesregierung für Aktiengesellschaften gerade eine Frauenquote gesetzlich verankert hat, geht die Politik bei staatseigenen oder staatsnahen Unternehmen oft nicht mit gutem Beispiel voran. Unter den 885 Vorständen in bundesweit gut 360 Sparkassen gibt es bislang nur 57 Frauen - ein Anteil von 6,4 Prozent. Auch bei der staatlichen Förderbank KfW hatte die vorherige Bundesregierung einer mindestens gleich qualifizierten Kandidatin eine Absage erteilt und lieber einen Mann auserkoren.