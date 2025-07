Der DRV, der wichtigste Verband der deutschen Reisebranche, sucht einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Doch bislang gibt es nur eine Kandidatin – und die ist ziemlich umstritten.

Von Sonja Salzburger

Marija Linnhoff will nicht aufgeben. Der Veranstalter DER, das Verbandsmitglied mit dem größten Stimmpaket, hat bislang keine Unterstützung für sie signalisiert. Auch Aida und andere Branchengrößen nicht. Aber noch bleibt Zeit, Stimmen zu sammeln. „Ich weiß, dass ich polarisiere“, sagt die 62-Jährige, die an der Spitze des von ihr selbst gegründeten Reisebüroverbands VUSR steht. „Aber ich will mit voller Überzeugung DRV-Präsidentin werden.“