Papier im Büro gehört zu den Dingen, die schon oft totgesagt wurden, die aber ein erstaunlich zähes Leben führen. Gedruckt wird zwar durch die Digitalisierung weniger als früher, aber noch immer viel. Also kommen auch 2026 viele Büros und Privathaushalte nicht drum herum, sich einen Drucker anzuschaffen. Die Auswahl ist groß, entsprechend kann es mühsam sein, sich im Gewirr der Abkürzungen und Bezeichnungen zurechtzufinden. Hier eine kleine Handreichung mit den wichtigsten Fragen und Antworten für Privatnutzer.