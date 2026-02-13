Drohnen für den Krieg gegen Russland: Die ukrainische Firma Airlogix will in spätestens vier Monaten gemeinsam mit der Software-Firma Auterion in der Nähe von München mit dem Bau der unbemannten Fluggeräte beginnen. Auterion-Chef Lorenz Meier sagte der Süddeutschen Zeitung, dass Airlogix die Drohnen baue, während Auterion die Software liefere. „Gefertigt in Deutschland für die Ukraine“, sagt Meier.
VerteidigungJoint-Venture will Drohnen bei München bauen
Die Rüstungsindustrie soll schneller werden: Ein internationales Softwareunternehmen und eine ukrainische Firma möchten in wenigen Monaten mit der Produktion starten. Es geht um Hunderttausende Fluggeräte.
Von Anna Lea Jakobs
