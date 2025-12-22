Klaus Rosenfeld, 59, freut sich, dass Schaeffler im kommenden Jahr Pate und Gastgeber für das Finale des Bundeswettbewerbs „Jugend forscht“ ist. Geht es nach ihm, soll das Finalwochenende am Konzernsitz im fränkischen Herzogenaurach neue Impulse bringen. Jungforschern eine Bühne zu bieten, sei das eine, sagt Rosenfeld. Aber er will auch, dass man sieht, was es an Ideen und Potenzialen für die Zukunft gibt – und er will die Firma bei jungen Leuten bekannt machen. Denn der Auto- und Industriezulieferer mit 24 Milliarden Euro Umsatz und rund 113 000 Mitarbeitenden will sich weiterentwickeln.