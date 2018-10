18. Oktober 2018, 08:13 Uhr Drohende Fahrverbote VW will alte Diesel verschrotten

Der VW-Konzern will Umtauschprämien bundesweit anbieten und alte Dieselautos zum Teil verschrotten.

Mit dem milliardenschweren Umtauschprogramm versucht das Unternehmen, drohende Fahrverbote in Städten zu verhindern.

Um Fahrverbote in Städten abzuwenden, will VW nun in ganz Deutschland Umtauschprämien anbieten. Das berichten die Bild-Zeitung sowie die Deutsche Presse-Agentur. Zunächst waren Umtauschprämien nur für 14 Städte mit besonders belasteter Luft geplant. VW will den Berichten zufolge nicht nur Fahrzeuge zurück nehmen, sondern alte Dieselautos zum Teil auch verschrotten.

Dabei geht es um ältere Fahrzeuge der Marken VW, Seat, Skoda und Audi mit den Abgasnormen Euro-1 bis Euro-4. Autobesitzer, die den Umtausch wollen, sollen eine Prämie in unterschiedlicher Höhe erhalten. Sie soll zwischen 1500 und 10 000 Euro liegen - abhängig vom Kaufpreis des Neuwagens. Im Durchschnitt sollen die Kunden zwischen 4000 und 5000 Euro erhalten, je nach Abgasnorm des alten Fahrzeugs.

VW will das milliardenschwere Umtauschprogramm am Donnerstag offiziell vorstellen. Vorausgegangen war den Plänen ein Dieselgipfel im Kanzleramt. Mit den Herstellern einigte sich die Bundesregierung unter anderem darauf, dass es in 14 besonders schadstoffbelasteten Städten zusätzlich zu Umtauschprämien ein Sonderprogramm für Diesel-Autos der Abgasnormen 4 und 5 geben soll.

Neben Umtauschprämien sieht das Konzept der Bundesregierung auch Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel als Möglichkeit vor. Die Budnesregierung will, dass diese von den Autoherstellern bezahlt werden. Die Unternehmen lehnen Hardware-Nachrüstungen bislang aber ab, vor allem aus Kostengründen.