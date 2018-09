28. September 2018, 18:59 Uhr Dreamforce Amazing!

Die Hausmesse des amerikanischen Software-Anbieters Salesforce lockt wieder Hunderttausende Besucher nach San Francisco - die 2000 Dollar zahlen, um dem Chef zu huldigen.

Von Malte Conradi , San Francisco

Das Erstaunlichste an diesem Irrsinn ist nicht der fünf Meter hohe Wasserfall, es sind nicht die gesperrten Straßen, und auch nicht die meditierenden Mönche oder die Konzerte von Metallica und Janet Jackson. Das wirklich Erstaunliche ist, dass alle das Spiel mitspielen und nicht einfach mal jemand laut loslacht. Zum Beispiel, wenn der milliardenschwere Konzernchef, der hier am Ende doch einfach nur seine Produkte verkauft, minutenlang von nichts als Liebe, Gemeinschaft und Mitgefühl spricht. Aber vielleicht ist das nur eine zynische Sicht auf die Dinge.

Es ist Dreamforce, die jährlich stattfindende Hausmesse des amerikanischen Software-Konzerns Salesforce. Seine Spezialität sind Programme, mit denen Unternehmen ihren Kontakt zum Kunden regeln können: Verkauf, Werbung, Service, Beschwerdemanagement. Salesforce verkauft diese Software nicht, sie bleibt in der Cloud und wird vermietet. Für die Kunden bedeutet das Flexibilität, Sicherheit und manchmal auch niedrigere Kosten. Als Salesforce 1999 mit diesem Konzept startete, war das ganz neu, seither wächst der Konzern rasant. In Deutschland ist Salesforce in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, und doch käme der deutsche Ableger locker in den Dax, heißt es, wäre er denn selbständig.

"Ihr seid es, die die Welt verändern wollt", ruft Chef Marc Benioff ins Publikum

Software für Kundenbeziehungen also - ein abstrakteres und vielleicht auch langweiligeres Produkt kann man sich ja erst mal gar nicht vorstellen. Und doch hat der Gründer und Chef von Salesforce, Marc Benioff, geschafft, wovon viele Hersteller von sinnlicheren Dingen, von Sportschuhen vielleicht, von Autos oder Smartphones, nur träumen: Dass nämlich die Kunden zu Fans werden.

Zur Dreamforce reisen 170 000 Menschen aus der ganzen Welt nach San Francisco, die meisten davon sind Kunden und die allermeisten davon zahlen für die vier Tage den vollen Preis von 2200 Dollar. Dafür gibt es 2600 Programmpunkte im zentralen Veranstaltungszentrum der Stadt, in Hotels und auf den Plätzen dazwischen. In den meisten Vorträgen geht es darum, wie man die Salesforce-Software noch besser nutzen kann oder wie super die neuen Produkte sind, aber auch Achtsamkeitsübungen für mehr Produktivität werden angeboten. Und ja, am Ende tritt Metallica auf. Angeblich ist es die größte Technik-Messe der Erde.

Auch ohne jeden einzelnen befragt zu haben, kann man sicher behaupten: Die Besucher finden das alles großartig. "Amazing" ist das Wort, das man immer wieder hört - die Dreamforce, Salesforce, Marc Benioff, alles amazing.

Man muss sich das mal klarmachen: All diese Menschen, die als Kunden schon viel Geld an Salesforce überweisen, zahlen 2000 Dollar, um Salesforce zu feiern. Schafft auch nicht jede Firma.

Der Höhepunkt ist nicht das "Metallica"-Konzert, sondern die Rede des Konzern-Chefs

Und dann, am Nachmittag des ersten Tags, stehen diese Menschen stundenlang Schlange, um beim Höhepunkt dabei zu sein, und gemeint ist damit nicht das Metallica-Konzert. Marc Benioff, Marc, wie ihn hier alle nennen, hält seine Rede. Und da versteht man, dass seine Kunden nicht nur einfach Fans sind, sondern ihn fast schon religiös verehren. Salesforce verkauft in diesem Moment nicht mehr Software, sondern es bringt Menschen zusammen, es verändert Leben, es gibt Chancen. "Ihr seid es, die die Welt verändern wollt", ruft Benioff ins Publikum, "ich sehe es in euren Augen!" Oder auch: "Ich bin es nicht, der euch die Kraft gibt, ich spiegele nur wider, was in euch steckt!" Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, kommt auch noch kurz dazu, das merkt man aber zunächst gar nicht, weil er nur davon spricht, wie Salesforce ihm hilft, seine "Kundenbeziehung" zu optimieren.

Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass Benioff das alles offenbar ziemlich ehrlich meint. Seit Jahren spricht er sich immer wieder laut und undiplomatisch gegen Diskriminierung aus. Indem er drohte, Geschäfte in den jeweiligen Bundesstaaten einzufrieren, schaffte er praktisch im Alleingang diskriminierende Gesetze gegen Homosexuelle in Indiana und in Georgia ab. Von Salesforce-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie einen Teil ihrer Arbeitszeit für wohltätige Zwecke nutzen und sowohl Benioff selbst als auch seine Firma spenden erhebliche Summen für karitative Zwecke. Im Frühjahr wurde Salesforce von der Wirtschaftszeitschrift Fortune zum besten Arbeitgeber Amerikas gewählt.

Vielleicht ist das alles total irre, die geniale Masche des Marc Benioff. Vielleicht ist es aber auch nur eine völlig ungewohnte Art des Wirtschaftens: eine mit ganz viel Gefühl.