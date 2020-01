Für Mario Draghi, der während seiner achtjährigen Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank scharfer Kritik in Deutschland ausgesetzt war, dürfte die Auszeichnung eine Genugtuung sein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Italiener am Freitag das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Es ist die zweithöchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik verleiht. Draghi habe "in stürmischen Zeiten den Euro und die Europäische Union zusammengehalten", sagte Steinmeier im Schloss Bellevue laut Redetext. Damit habe er sich um Europa verdient gemacht. "Und damit haben Sie - das sage ich ganz bewusst - auch meinem Land einen großen Dienst erwiesen."

Unter Draghis Ägide verfolgte die EZB die lockerste Geldpolitik ihrer Geschichte. Der Leitzins liegt bis heute bei null Prozent, Banken müssen seit Jahren für ihre Einlagen bei der Notenbank einen Strafzins bezahlen. Inzwischen legen die Kreditinstitute diese Kosten auf ihre Kunden um, etwa durch höhere Gebühren. Immer mehr Geschäftsbanken erheben auf die Sparvermögen ihrer Kundschaft nun ebenfalls einen Zins.

Unflätige Beschimpfungen

Die Rettungsmaßnahmen der EZB waren und sind in Deutschland Gegenstand verfassungsrechtlicher Klagen. Der Europäische Gerichtshof hat die lockere Geldpolitik unter bestimmten Bedingungen aber als rechtmäßig eingestuft. Die Ehrung Draghis war in den vergangenen Tagen von einzelnen Politikern aus CDU, CSU und FDP als nicht nachvollziehbar kritisiert worden. Die deutschen Sparer, so der Vorwurf, hätten Schaden erlitten. Draghi musste sich in Deutschland auch unflätige Beschimpfungen gefallen lassen, so wurde er auch als "Falschmünzer" bezeichnet.

Steinmeier rügte solche verbalen Ausfälle gegen den Notenbanker. "Zu oft fielen Respekt und Anstand gegenüber Ihnen, lieber Herr Draghi, Klischees zum Opfer", sagte der Bundespräsident. Viele der an die EZB gerichteten Vorwürfe seien ausschließlich an Gruppeninteressen orientiert oder selbst widersprüchlich gewesen. Einige in Deutschland hätten es sich sehr leicht gemacht und die EZB zum Sündenbock erklärt. Natürlich sei Kritik an einer unabhängigen Zentralbank und an den handelnden Personen möglich. "Sie ist zur Wahrung ihrer Rechenschaftspflicht und als Gegenstück ihrer Unabhängigkeit sogar nötig. Aber bitte in einer sachlichen Debatte mit Respekt und Anstand."

Draghi führte die EZB von 2011 bis 2019. Mit seiner "Whatever it takes"-Rede 2012 in London hat er zum Höhepunkt der Euro-Staatsschuldenkrise wohl den Kollaps der Euro-Zone verhindert. Draghi sagte damals Spekulanten an der Börse den Kampf an, die durch den Verkauf von Staatsanleihen finanzschwacher Euro-Staaten auf einen Zerfall der Währungsunion wetteten. Die Worte Draghis reichten, um die Spekulationen zu beenden, denn die Finanzmärkte wussten: Eine Zentralbank kann im Notfall unbegrenzt Geld einsetzen, um dagegen zu setzen.

Weil eine schlimme Rezession in der Euro-Zone drohte, beschloss die EZB unter Draghi ab 2015 die lockerste Geldpolitik ihrer Geschichte. Inzwischen hat die Notenbank Anleihen im Wert von knapp drei Billionen Euro gekauft. Kritiker werfen den Währungshütern vor, dadurch illegale Staatsfinanzierung zu betreiben. In der Tat senkt die Notenbankpolitik die Refinanzierungskosten für die Regierungen der Euro-Staaten.

"Niemand mag sich vorstellen, wo Europa heute stünde, wenn nicht nur das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen hätte, sondern gleichzeitig die Euro-Zone zerbrochen wäre", sagte Steinmeier. An Draghi gerichtet sagte der Bundespräsident: "Sie haben sich mit aller Kraft und - ja, auch unter Inkaufnahme von Risiken - dagegen gestemmt." Draghi habe dem vereinten Europa "mit Herz und Verstand gedient" und damit "Deutschland einen großen Dienst erwiesen".

Steinmeier würdigte Draghis Mut und Entschlossenheit. "Sie mussten mit den Instrumenten einer Zentralbank in einer Zeit handeln, als es kein europäisches Instrumentarium zur Krisenintervention gab", so der Bundespräsident. "Sie mussten in einem Szenario handeln, für das es kein europäisches Drehbuch gab. Aber Abwarten war keine Option. Sie haben gehandelt."