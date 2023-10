Von Markus Grill und Nils Wischmeyer, Köln

Die Probleme bei der Deutschen Parkinson-Vereinigung (DPV) mit Sitz in Neuss haben in den vergangenen Monaten für viel Wirbel im Verein und bei den Mitgliedern gesorgt. Jetzt schaltet sich die Justiz ein. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf unter anderem wegen des Verdachts auf Untreue gegen mehrere Personen. In den vergangenen Tagen gab es zudem Durchsuchungen in "mehreren Objekten", wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf auf Anfrage bestätigte. Genauere Angaben zu den Objekten wollte ein Sprecher zunächst nicht machen.