Abergläubisch? Ein Händler verfolgt während des Nachmittagshandels an der New Yorker Aktienbörse den stetigen Anstieg des Dow Jones.

Von Victor Gojdka

Man muss nicht einmal abergläubisch sein, um zu verstehen, dass an den Börsen derzeit etwas Besonderes vor sich geht. Als der US-Aktienmarkt am Abend schloss und die Börsenglocke schrillte, hatte der US-Leitindex Dow Jones 13 Tage in Folge immer im Plus geschlossen. Zwischenzeitlich hat der Index also nicht einen einzigen Tag mit negativem Vorzeichen abgeschlossen, das gab es bereits seit Jahrzehnten nicht mehr. Ist die Gewinnserie also ein Signal des Vertrauens - oder mit ihren 13 Tagen ein böses Omen?