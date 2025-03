Die deutschen Autobauer treffen die neuen Zölle empfindlich. Sie stehen vor der schwierigen Entscheidung: Preise rauf oder noch mehr Produktion in die USA verlagern?

Von Christina Kunkel

Der Tag ihrer Jahresbilanz war für die deutschen Autobauer ohnehin kein Vergnüglicher. Von Ende Februar bis Mitte März verkündete fast täglich ein Autokonzern miese Zahlen. Gewinneinbruch, Umsatzverlust, weniger verkaufte Autos – all das hörte man unisono aus Ingolstadt, München oder Wolfsburg. Doch die große Frage, wie es denn nun in diesem Jahr weitergehen wird, ob die Talsohle schon durchschritten ist, die konnten alle Hersteller nur vage beantworten. Denn die Antwort hängt auch am Verhalten eines Mannes: Donald Trump.