Der Ex-Präsident präsentiert in einer Rede Pläne für die Wirtschaft – und erklärt dabei auch, was er mit dem Tesla-Gründer vorhat. Ansonsten verheddert sich Trump in den Untiefen der Sozialpolitik.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Wer hätte gedacht, dass Donald Trump eine nostalgische Ader hat? Aber so ist es: Der Ex-Präsident lobte am Donnerstag einen Mann in höchsten Tönen, der rund 120 Jahre vor ihm im Weißen Haus saß. William McKinley hatte die Vereinigten Staaten Ende des 19. Jahrhunderts in ein Zeitalter des Protektionismus geführt, mit Handelszöllen von bis zu 50 Prozent auf ausländische Importe. Für Trump ist der Republikaner damit ein Vorbild. „Einer der am meisten unterschätzten Präsidenten. Leider wurde er erschossen.“ McKinleys Zölle hätten seinerzeit so viel in die Staatskasse gespült, behauptete Trump, dass sein Nachfolger Theodore Roosevelt gar nicht wusste, wie er das Geld ausgeben sollte.