Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Für Donald Trump gehört der Internationale Währungsfonds (IWF) zu jenen Brutstätten der Globalisierung, die den angeblichen wirtschaftlichen Niedergang seines Landes mitverschuldet haben und eigentlich abgeschafft gehören. Seit dieser Woche nun hat der US-Präsident einen Grund mehr, den IWF mit seinem heiligen Zorn zu überziehen. Am Dienstag nämlich bestätigte der Fonds in seinem vierteljährlichen Weltwirtschaftsausblick, was viele Experten schon vorhergesagt, Trump und seine Getreuen aber stets bestritten hatten: Die aggressive Zollpolitik Washingtons wird die Wirtschaftsentwicklung rund um den Globus massiv beeinträchtigen. Und: Hauptleidtragende sind ausgerechnet die Verursacher des Chaos selbst – die Vereinigten Staaten von Amerika.