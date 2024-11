Von Ann-Kathrin Nezik

Wer als Unternehmer mehr als 100 Millionen Dollar ausgibt, hofft in der Regel, dass sich dies irgendwann auszahlt. Return on investment heißt das in der kühlen Sprache der Geschäftswelt. Für Elon Musk könnte dieser Zeitpunkt nun schneller gekommen sein als gedacht. Der Tesla-Chef hat Donald Trumps Wiederaufstieg mit seinem Vermögen und seiner Plattform X befördert und benimmt sich seither wie ein Schattenpräsident. Er trifft iranische Diplomaten und telefoniert mit dem ukrainischen Präsidenten – ganz so, als hätten die Amerikaner ihn und nicht Trump gewählt.