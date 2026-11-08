Es ist sehr leicht, jetzt aus europäischer Sicht überheblich zu werden, wenn man auf Amerika schaut. Die Zwischenwahlen sind katastrophal für den Präsidenten ausgegangen. Und das ausgerechnet, weil er da nicht liefert, wo ihn die Amerikaner doch einst für so besonders kompetent hielten: in der Wirtschaftspolitik. Beziehungsweise in dem, was viele Amerikaner dafür halten, nämlich die Höhe der Lebenshaltungskosten. Der von Donald Trump vom Zaun gebrochene Krieg in Iran hat die Energie- und Benzinpreise in die Höhe schießen lassen. Und eine Lösung dafür ist nicht in Sicht. Gewonnen ist tragischerweise nicht einmal etwas für das iranische Volk. Die Amerikaner halten das alles mittlerweile für einen großen Fehler.