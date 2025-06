US-Präsident Donald Trump will, dass sein neuer Luxus-Jet so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Doch das Projekt könnte viel länger dauern, als ihm lieb ist.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Die wenigen Bilder, die es vom Inneren der P4-HBJ gibt, dürften ganz nach dem Geschmack von US-Präsident Donald Trump sein. Viel Gold und Luxus, teure Teppiche und edle Ledersofas. Auf dem Oberdeck hinter dem Cockpit eine Lounge – alles opulent, so wie man es im Weißen Haus derzeit besonders schätzt. Und klar, wenn es nach Trump geht, wird er schon in wenigen Monaten seine Dienstreisen in dem Jet unternehmen.