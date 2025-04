Am Dienstag zeigt die Trump-Regierung unmissverständlich, was sie tut, wenn sie sich bloßgestellt fühlt: Auf einen Bericht, Amazon wolle ausweisen, welchen Anteil die Zollpolitik auf Preise habe, reagiert sie mit einer heftigen öffentlichen Attacke; Donald Trump ruft Jeff Bezos an. Wundern sollte sich darüber niemand.