Privatanleger brauchen derzeit gute Nerven beim Blick in ihre Depots. Vor allem, wenn sie in Edelmetalle oder US-amerikanische Wertpapiere investiert haben. Die Kurse von Gold und Silber sackten nach einem Höhenflug im Januar stark ab, aber auch Kryptowährungen wie Bitcoin notieren deutlich tiefer. Der Dollar verliert bereits seit Monaten an Wert im Vergleich zum Euro – und Donald Trump feiert diese Entwicklung als Errungenschaft. Deutsche Unternehmen stellt das vor Probleme.