Viele Dax-Konzerne schütteten jahrelang viel Geld an die Aktionäre aus. Nun halten sich die Firmen zurück.

An der Börse ist derzeit Revolution angesagt, denn in diesen Tagen werden dort Könige vom Thron gestoßen. "Dividendenaristokraten" heißen im Jargon der Finanzleute jene Unternehmen, die Jahr um Jahr zuverlässig einen Teil ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Und die diese Zahlungen überdies auch nie gekürzt haben, seit mindestens einer Dekade. Doch das Corona-Jahr 2020 zeigt allzu deutlich: Dieser Adelstitel ist nicht auf Ewigkeit verliehen.