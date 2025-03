Die Schweizer Großbank UBS beugt sich dem Druck aus den USA und fährt ihre Diversitätsvorgaben zurück. In dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht fehlt der im Vorjahr noch aufgelistete Katalog von Zielen für die Vertretung von Minderheiten in Führungspositionen des Unternehmens. So hatte sich die UBS vorgenommen, dass 30 Prozent der Mitarbeiter bis 2025 auf Direktorenstufe und darüber Frauen sein sollen. In den USA und Großbritannien hatte der Vermögensverwalter bei Mitarbeitern ab der Stufe Direktor noch einen Anteil ethnischer Minderheiten von 26 Prozent angepeilt.