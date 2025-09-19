Disney-Chef Bob Iger hat Macht und Geld – aber selbst er gibt nach, wenn Trumps Regierung Druck macht. Drei Phänomene aus dem Disney-Kosmos helfen, den Fall Jimmy Kimmel zu verstehen.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

„Nichts in diesem Deal ändert in irgendeiner Weise den Ansatz von ESPN, wenn es um Journalismus geht.“ Bob Iger hat diesen Satz kürzlich gesagt. Sein Wort hat Gewicht bei Disney, mehr noch, sein Wort ist Disney: Seit 20 Jahren ist Iger Chef des Mäuse-Konzerns, bis auf eine Unterbrechung von 2020 bis 2022. Und die war eher Beweis, dass er der Einzige ist, der diesen vielschichtigen Konzern bis in seine kleinsten Verästelungen versteht.