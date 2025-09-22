Wirbel um Disney, Kimmel und Trump Viel Boykott um nichts 23. September 2025, 1:28 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Ein Protestschild mit klaren Botschaften. (Foto: Kylie Cooper/REUTERS)

Die Aufregung rund um die Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel hätte größer kaum sein können. Hollywoods Mega-Stars protestierten gegen den Disney-Konzern, manche riefen gar zum Boykott auf. Nun steht fest: Am Dienstag wird Kimmel auf den Bildschirm zurückkehren.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback