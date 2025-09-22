Es verbietet sich natürlich unter Androhung von Höllenfeuer, diese zwei Worte über Pedro Pascal überhaupt zu denken. Der Hollywood-Heilige dürfte im Spätsommer 2025 der weltweit beliebteste Promi sein. Sein Wort hat immenses Gewicht – und er steckt mittendrin in diesem Fall: Er ist der Beschützer von Baby Yoda im Disney-Star-Wars-Hit „The Mandalorian“ sowie Mister Fantastic im Disney-Marvel-Superhelden-Film „The Fantastic Four: First Steps“. Im FC-Bayern-Jargon würde man sagen: Er hat Disney-Stallgeruch.
Wirbel um Disney, Kimmel und TrumpViel Boykott um nichts
Lesezeit: 6 Min.
Die Aufregung rund um die Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel hätte größer kaum sein können. Hollywoods Mega-Stars protestierten gegen den Disney-Konzern, manche riefen gar zum Boykott auf. Nun steht fest: Am Dienstag wird Kimmel auf den Bildschirm zurückkehren.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
USA:Warum Kimmels Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist
ABC nimmt die beliebte Late-Night-Show nach Äußerungen zur Kirk-Ermordung aus dem Programm. Es ist ein weiterer Sieg für den US-Präsidenten, der sich seine Kritiker nach und nach gefügig macht.
Lesen Sie mehr zum Thema