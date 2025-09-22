Zum Hauptinhalt springen

Wirbel um Disney, Kimmel und TrumpViel Boykott um nichts

Ein Protestschild mit klaren Botschaften.
Ein Protestschild mit klaren Botschaften. (Foto: Kylie Cooper/REUTERS)

Die Aufregung rund um die Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel hätte größer kaum sein können. Hollywoods Mega-Stars protestierten gegen den Disney-Konzern, manche riefen gar zum Boykott auf. Nun steht fest: Am Dienstag wird Kimmel auf den Bildschirm zurückkehren.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es verbietet sich natürlich unter Androhung von Höllenfeuer, diese zwei Worte über Pedro Pascal überhaupt zu denken. Der Hollywood-Heilige dürfte im Spätsommer 2025 der weltweit beliebteste Promi sein. Sein Wort hat immenses Gewicht – und er steckt mittendrin in diesem Fall: Er ist der Beschützer von Baby Yoda im Disney-Star-Wars-Hit „The Mandalorian“ sowie Mister Fantastic im Disney-Marvel-Superhelden-Film „The Fantastic Four: First Steps“. Im FC-Bayern-Jargon würde man sagen: Er hat Disney-Stallgeruch.

