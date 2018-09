27. September 2018, 05:20 Uhr Diskussion um Dieselfahrzeuge Zurückgeben, nachrüsten, neu kaufen?

Am Freitag sollen beim Koalitionsgipfel Lösungen für deutsche Dieselbesitzer besprochen werden.

Wegen schlechter Luft in den Städten drohen ihnen Fahrverbote, wegen der Abgasaffäre sogar Stillegungen ihrer Autos.

Denkbare Lösungen sind Kaufprämien für Neuwagen, Rückkaufprogramme oder Hardware-Nachrüstungen.



Von Markus Balser und Michael Bauchmüller , Berlin

Millionen Dieselfahrer in Deutschland warten seit Monaten auf ein Konzept der Bundesregierung, wie es mit ihren Wagen weitergehen soll. Weil in immer mehr deutschen Großstädten wegen schlechter Luft Fahrverbote drohen und die Wut der Dieselhalter wächst, will die Regierung bis kommenden Montag mit der Autoindustrie eine Lösung finden. Doch die Koalition ist weiter zerstritten. Die Branche wehrt sich gegen kostspielige Lösungen. Welche Autobesitzer haben was zu erwarten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welchen Dieselbesitzern will die Bundesregierung überhaupt helfen?

Die Pläne, die Dieselflotte sauberer zu machen, konzentrieren sich bislang allein auf zehn "Intensivstädte", wie sie die Bundesregierung nennt. Dazu gehören die neun Städte mit den schlechtesten Abgaswerten: München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf und Kiel. Die zehnte Stadt ist Frankfurt. Hier liegt die Umweltbelastung zwar niedriger, trotzdem drohen Fahrverbote. Und im Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Zudem gilt die Mainmetropole als Pendlerstadt. Infrage kommen sollen für Hilfsprogramme Halter von Fahrzeugen der Klassen Euro 4 und Euro 5, die in den Städten oder in einem Umkreis von 70 Kilometern wohnen. Das sind laut Bundesregierung insgesamt 1,38 Millionen Halter.

Das bedeutet allerdings auch: Millionen Dieselbesitzer der gleichen Typen außerhalb dieser Städte werden wohl leer ausgehen. Damit dürfte sich die Bundesregierung ein neues Problem einhandeln. Denn wer in Berlin, Mainz oder Heilbronn wohnt, bekäme keine Nachrüstangebote und könnte mit dem eigenen Auto nicht mehr in Städte mit Fahrverboten fahren. Und das, obwohl dort die Werte noch höher liegen als im Sonderfall Frankfurt. Zudem lehnen ausländische Hersteller bisher jede Teilnahme an den Programmen ab.

Was plant die Bundesregierung? Und was könnte sich durchsetzen?

Das Konzept von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht vor allem drei Maßnahmen vor: Kaufprämien für schadstoffärmere Autos. Ein Rückgabeprogramm älterer Autos der Abgasklassen Euro 4 und Euro 5, das den Besitzern die Möglichkeit gibt, ihre Fahrzeuge ohne Wertverlust an die Konzerne zurückzuverkaufen. Sowie ein Programm zur Nachrüstung dieser Fahrzeuge. Doch nicht alle Optionen werden sich durchsetzen. Als sicher gilt, dass die Kaufprämie eingeführt wird. Wahrscheinlich ist auch, dass eine Nachrüstlösung angeboten wird. Massiven Widerstand gibt es in der Industrie jedoch gegen eine Pflicht zum Rückkauf von Problemdieseln. "Das wird so nicht kommen", heißt es bei den Herstellern, die das Programm finanzieren müssten. Derzeit verhandelt die Politik mit den Konzernchefs der drei Hersteller Mercedes, BMW und VW über solche Programme.

Wie sollen Kaufprämien funktionieren?

Die Bundesregierung fordert von den Herstellern eine Umtauschaktion alter Dieselfahrzeuge gegen neue oder neuere gebrauchte - und damit tatsächlich schadstoffarme Fahrzeuge. Das können auch Benziner oder Elektroautos sein. Entscheidend sei, dass die Industrie "höchst attraktive Angebote für die Kunden vorhält, damit ein Umstieg auf ein modernes Fahrzeug mit Euro 6 erfolgen kann", heißt es in dem Konzept Scheuers. Die Kaufprämien sollen über den bisherigen Angeboten liegen. Die Maßnahme gilt als ausgemacht, weil sie sowohl von Scheuer als auch von der Industrie favorisiert wird.

Was sollen Autobesitzer für ihren alten Diesel bekommen?

Auch für das Rückkaufprogramm liegt ein Vorschlag des Verkehrsministeriums auf dem Tisch. Demnach sollen die Hersteller den Kunden den Zeitwert des Autos ersetzen, wie er etwa anhand der "Schwacke-Liste" berechnet wird. Sie sollen den Autobesitzern zudem einen Ausgleich für den Wertverlust von etwa 20 Prozent zahlen. Dieses Konzept lehnt die Industrie bislang strikt ab. Es gilt als fraglich, ob ein solches Programm wirklich kommt.