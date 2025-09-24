Dirk Rompf Nach Milliarden-Desaster zurück an die Bahn-Spitze? 24. September 2025, 17:59 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Hat sich auf einer Pressekonferenz am Montag bereits der Öffentlichkeit vorgestellt: Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf. (Foto: Liesa Johannssen/Reuters)

Der Verkehrsminister will den Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf zum Chef der DB-Infrastruktursparte machen. Doch der U-Ausschuss-Bericht zur zweiten Münchner Stammstrecke weckt große Zweifel an der Personalie.

Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin

