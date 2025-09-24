Zum Hauptinhalt springen

Dirk RompfNach Milliarden-Desaster zurück an die Bahn-Spitze?

Lesezeit: 5 Min.

Hat sich auf einer Pressekonferenz am Montag bereits der Öffentlichkeit vorgestellt: Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf.
Hat sich auf einer Pressekonferenz am Montag bereits der Öffentlichkeit vorgestellt: Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf. (Foto: Liesa Johannssen/Reuters)

Der Verkehrsminister will den Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf zum Chef der DB-Infrastruktursparte machen. Doch der U-Ausschuss-Bericht zur zweiten Münchner Stammstrecke weckt große Zweifel an der Personalie.

Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin

Thomas Brandt hält sich nicht lange mit Belanglosigkeiten auf. Seit vier Tagen weiß er, dass Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Chef der DB Infrago absetzen und durch den Unternehmensberater Dirk Rompf ersetzen will. Seit vier Tagen bekommt er hunderte Anrufe, Mails und SMS von entsetzten und verunsicherten Mitarbeitern. So viele, dass er kaum noch hinterherkommt. Am Mittwoch hat sich der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Infrastruktur-Sparte der Deutschen Bahn in einem Brief nun an die mehr als 70 000 Beschäftigten gewandt. Das Schreiben liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

