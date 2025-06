So wird Oma digital

Von Helmut Martin-Jung

Da ist die Bank in Nordrhein-Westfalen, die plötzlich die Konten älterer Kunden kündigt, da ist der über 80-Jährige aus Südostbayern, der seine Photovoltaikanlage seit Jahren nicht anmelden kann, Großeltern, die nicht mehr mit der Bahn zu ihren Kindern und Enkeln reisen können. Der Grund dafür ist immer derselbe: Viele ältere Menschen tun sich schwer mit Smartphone, Internet und Computer, aber die moderne Gesellschaft verlangt das für immer mehr Dinge des täglichen Lebens. Die Bank fordert, dass die Senioren ihr Konto online verwalten, auch die PV-Anlage auf dem Dach muss online gemeldet werden, die Kommunikation mit dem Netzbetreiber findet per E-Mail statt. Und Bahntickets soll man auch am besten übers Internet kaufen.