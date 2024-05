Von Vivien Timmler, Berlin

"This is Berlin calling", rief ein Sprecher des Digitalministeriums am Montag in die Runde, und siehe da: Tallinn, Riga und Vilnius haben geantwortet. Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) hat gemeinsam mit drei baltischen Amtskollegen den Vorstoß für eine neue europäische Digitalpolitik unternommen. Zwar steht die Zusammensetzung der künftigen EU-Kommission noch nicht fest. Die Digitalminister Estlands, Lettlands, Litauens und Deutschlands - der sogenannte "Innovationsclub" - haben am Montag trotzdem schon einmal präsentiert, wie es ihrer Meinung nach in der kommenden Legislatur mit der Digitalisierung in Europa weitergehen muss.