Deutschland ist bei der Digitalisierung abgeschlagen, besonders in der Verwaltung. Das zu ändern, ist eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung. Was nun geschehen muss.

Essay von Helmut Martin-Jung

Mal abgesehen von den notorischen Nörglern, den „Ich will das ganze neumodische Zeugs nicht“-Verweigerern – wer würde bestreiten, dass Deutschland bei der Digitalisierung viel aufzuholen hat? Es wäre ebenso abendfüllend wie letztlich nutzlos, die Gründe noch mal in aller Breite aufzuzählen. Deshalb hier nur stark verkürzt: Dieses Land wurde regiert, und nicht wenige Firmen geführt von Menschen, die Digitales für Gedöns hielten, Angst davor hatten oder es einfach nicht verstanden. Dazu die Beharrungskräfte, nicht nur, aber auch in der Verwaltung, und das ewige Drama der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen.