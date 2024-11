Von Vivien Timmler, Berlin

„Scheitern“ ist ein hartes Wort, Ralf Wintergerst nimmt es lieber nicht in den Mund. Und doch ist dem Chef des Branchenverbands Bitkom, in dem Deutschlands Digitalunternehmen organisiert sind, deutlich anzumerken, was er über die Bilanz der Bundesregierung bei der Digitalisierung denkt: „Wir reden schon lange von Transformation“, sagt Wintergerst. „Geschehen ist sie bislang nicht.“