Kommentar von Helmut Martin-Jung

Das Selfie. Mit Politikern drauf, jung genug, dass man ihnen zutrauen konnte, zutrauen musste, endlich voranzubringen, was in Deutschland lange, viel zu lange versäumt worden war: das Land zu digitalisieren. Was für ein Symbol! Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck schienen 2021 trotz aller Gegensätze in den Programmen ihrer Parteien, der FDP und der Grünen, gewillt, die Differenzen beiseiteschieben und anzupacken. Vor allem bei der Digitalisierung waren sich die beiden Parteien eigentlich weitgehend einig.