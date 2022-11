Kommentar von Helmut Martin-Jung

FDP - echt jetzt? Dass viele Jungwähler ihr Kreuz bei der Bundestagswahl 2021 bei den Liberalen machten, hatte so mancher nicht erwartet. Doch war das wirklich so überraschend? Gerade die CDU/CSU vermittelte nicht unbedingt den Eindruck, als sei sie angekommen in einer Welt, in der die junge Generation schon länger lebt. Und diese Welt ist digital. Die Digitalisierung voranzubringen, war für alle drei Parteien, die sich später zur Ampel zusammenrauften, ein wichtiges Wahlkampfthema. Im Koalitionsvertrag steht sogar an erster Stelle die Überschrift "Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen". Doch was ist daraus geworden, nach bald einem Jahr? Wo ist er geblieben, der digitale Aufbruch?