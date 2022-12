Kommentar von Joshua Beer

Eigentlich wäre es schön, wenn man auf so einem Digitalgipfel "ein bisschen was sehen könnte" von der Digitalisierung. Das sagt sogar Robert Habeck. In den beheizten Konferenzhallen in Berlin gibt es aber bis auf blaue Bühnen mit Paneldiskussionen wenig zu sehen. Bundeskanzler Olaf Scholz werden immerhin wie auf einer Schulexkursion ein paar "Exponate" vorgeführt, etwa ein KI-gestützter Agrarroboter, der aussieht wie ein kleiner Mähdrescher. Auf dem Gipfel - den Habeck als Wirtschaftsminister mitausgerichtet hat - sollen Politik und Wirtschaft mit viel Tamtam und Polit-Prominenz ihre innovativsten Digitalprojekte präsentieren. Und sich als Antreiber inszenieren. Das wirkt ritualhaft und museal, vor allem aber wie der Versuch, eine glanzlose Wirklichkeit aufzupolieren. In dieser rennt Deutschland den Entwicklungen nämlich unverändert hinterher, liegt in vielen Dingen um zehn Jahre zurück. Tatsächlich gäbe es gar nicht viel mehr zu zeigen als den kleinen Mähdrescher.