Bis mit einem digitalen Euro bezahlt werden kann, wird es aus Sicht von Bundesbankpräsident Joachim Nagel noch ein paar Jahre dauern. "Das ist ein großes IT-Projekt. Ich rechne damit, dass wir in circa fünf Jahren mit dem digitalen Euro bezahlen werden", sagte Nagel im Deutschlandfunk. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Mittwoch grünes Licht für die nächsten Schritte hin zu einer digitalen Version der Gemeinschaftswährung gegeben. In der kommenden Phase, die am 1. November beginnt und auf zwei Jahre angelegt ist, sollen das Regelwerk fertiggestellt und Anbieter für die Entwicklung einer Plattform und Infrastruktur ausgewählt werden.