Die Europäische Zentralbank arbeitet an einem digitalen Euro – auch um die Abhängigkeit von US-Firmen zu lösen. Gerade jetzt scheint das Vorhaben dringender denn je. Was aber sagt die Finanzbranche dazu?

Von Meike Schreiber, Berlin

Dafür, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland noch nichts vom digitalen Euro gehört hat, erhitzt das Projekt bereits mächtig die Gemüter. In der Bankenstadt Frankfurt gab es sogar schon Demonstrationen gegen das Vorhaben. Vor allem in Querdenker-Kreisen fürchtet man, zum gläsernen Bürger zu werden und dass das Bargeld abgeschafft wird. Aber auch die Bankenbranche verfolgt das Vorhaben kritisch.