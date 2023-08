Von Max Muth

Die Ampel kürzt die Mittel für Digitalisierung um 374 Millionen auf 3 (in Worten: drei) Millionen Euro, so stand es am Mittwoch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der zuständige Redakteur lieferte die Bewertung auf Twitter gleich mit: Unfassbar! Hatte die FDP nicht im Wahlkampf mit den Worten geworben "Digitalisierung first. Bedenken second"? Und was macht die Ampel jetzt? Natürlich stimmten sofort unzählige Nutzer mit ein in den Chor: Skandal!