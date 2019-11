Manchmal wundert sich André Salzwedel, wenn wieder eine neue Aktion eines Robo Advisors bei ihm eintrifft. Er betreut beim Internetportal brokervergleich.de einen Echtgeldtest für die relativ junge Anlagebranche, die das Geld ihrer Kunden per Algorithmen auf dem Kapitalmarkt investiert. Brokervergleich.de hat echtes Geld in knapp 20 Robo Advisors investiert, jeweils in ein Depot mit ausgewogener Risikostruktur, meist einen mittleren vierstelligen Betrag. So kann das Portal jeden Monat konkret ablesen, wie sich das Depot jedes Anbieters entwickelt.

Salzwedel bekommt also wie jeder Kunde mit, was sich bei den einzelnen Robo Advisors tut. Was ihm derzeit auffällt: Es gibt ziemlich viele Nachrichten von den Anbietern. Sie kündigen Aktionen mit Prämien von mehreren Hundert Euro an, sie erlassen Kunden die Gebühren für eine gewisse Zeit oder einen gewissen Anlagebetrag. Und immer wieder senken sie den Mindestbetrag, den Kunden bei ihnen anlegen müssen oder den sie in einen monatlichen Sparplan einzahlen können.

Bei manchen Anbietern können Anleger schon ab 100 Euro Kunde werden

Die Mindestsumme ist zu einem wichtigen Anker geworden, auf den sich der Wettbewerb konzentriert. "Die Anbieter wollen die Einstiegshürden für die Kunden senken", sagt Salzwedel.

Vor sechs Jahren ging der erste Robo Advisor in Deutschland an den Start. Am Anfang wurden die Robos von der traditionellen Geldbranche - Banken, Fondshäuser, Vermögensverwalter, Versicherungen - noch schief angesehen. Inzwischen ist vielen klar, dass die Idee einer digitalen, günstigen Geldanlage Zukunft haben dürfte. Auch wenn die junge Branche noch relativ wenig verwaltetes Vermögen angezogen hat - Schätzungen zufolge sind es rund vier Milliarden Euro -, traut man ihr großes Potenzial zu. Deshalb gibt es mittlerweile keine große Bank oder Bankengruppe mehr, die nicht einen eigenen Robo Advisor an den Start gebracht hat: Bei der Commerzbank ist es Cominvest, bei der Deutschen Bank Robin, bei den Sparkassen heißt er Bevestor, bei den Volks- und Raiffeisenbanken Visualvest. Insgesamt sind es inzwischen deutlich mehr als 20 Anbieter. Sie alle buhlen um das Geld der Kunden, um auf eine kritische Größe zu kommen. Das Geschäft lohnt sich erst, wenn man mindestens eine Milliarde Euro verwaltet, lautet eine Faustregel in der Branche. In diese Region ist bisher nur der Marktführer Scalable Capital mit mehr als 1,8 Milliarden Euro Kundengeld vorgestoßen.

Deshalb tobt der Wettbewerb um neue Kunden, und ein wichtiges Mittel dabei ist es, die Mindestanlagesumme zu senken. Angefangen haben viele Anbieter einmal mit mittleren fünfstelligen Beträgen, zum Beispiel 50 000 Euro, bei manchen war es sogar sechsstellig. So viel musste der Anleger mindestens mitbringen, wenn er Kunde bei einem Robo Advisor werden wollte. Die Branche wandte sich, ganz in der Tradition der Vermögensverwalter, ursprünglich an eine vermögende Klientel.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Eine Reihe von Anbietern versucht mittlerweile, gezielt weniger betuchte Kunden zu gewinnen: Die Targobank hat für ihren Robo Advisor Pixit die Mindestanlagesumme von 5000 auf 100 Euro gesenkt. Bei Quirion läuft bis Ende November eine Aktion mit einer Mindestsumme von 1000 Euro, darüber hinaus sind die ersten 10 000 Euro dauerhaft gebührenfrei. Bei Robin, Whitebox, Ginmon, Investify und Sutorbank können Anleger ab 5000 Euro Kunden werden, bei Cominvest ab 3000 Euro, bei Fintego ab 2500 Euro, bei Oskar ab 1000 Euro, bei Visualvest und Weltinvest ab 500 Euro, bei Growney sogar ab einem Euro. Auch für Sparpläne werden die Hürden immer niedriger: Quirion bietet sie ab einer Sparsumme von 30 Euro im Monat an, Oskar und Visualvest ab 25 Euro, Easyfolio ab zehn Euro, Whitebox ab fünf Euro, Robin und Growney sogar ab einem Euro.

Marktbeobachter Salzwedel findet den Trend zur niedrigen Einstiegshürde grundsätzlich positiv. Bei manchem Angebot aber wundert er sich: "Eine Mindestsumme von 1000 Euro ist vielleicht für den Kunden interessant, nicht unbedingt aber für den Anbieter", sagt er. Die Verwaltungskosten sind dabei vermutlich höher als die Einnahmen. Sinnvoll ist ein solches Angebot nur, wenn man es unter Marketingkosten verbucht: Der Robo Advisor nimmt erst einmal Geld in die Hand, um Kunden zu werben, und zählt darauf, irgendwann an ihm zu verdienen. "Die Online-Vermögensverwaltungen hoffen, dass der Kunde später mehr bei ihnen anlegt", sagt Salzwedel. Auch über den Sinn eines Sparplans mit einer Sparsumme von einem Euro pro Monat lässt sich seiner Meinung nach streiten: "Wir empfehlen mindestens 50 Euro." Bei niedrigeren Beträgen stünden die Kosten in keinem Verhältnis zum Ertrag.

Ein interessanter Nebeneffekt des Echtgeldtests von brokervergleich.de ist, dass das Portal die Anlagestrategie jedes Robo Advisors konkret nachvollziehen kann: In welche Anlageklassen und Regionen investiert der Anbieter das Geld seiner Kunden (meist über Exchange Traded Funds, ETF) in welchem prozentualen Verhältnis? Wann und wie häufig nimmt er Veränderungen vor, welche Anlagen werden dann verkauft und gekauft?

Hektischer Aktionismus schmälert bei der langfristigen Geldanlage nur die Rendite

Die Daten von brokervergleich.de zeigen, dass die Strategien der einzelnen Robo Advisors höchst unterschiedlich sind: Manche verändern das Depot auch über einen längeren Zeitraum kaum, andere schichten immer wieder im großen Stil um. Beispiele für die einjährige Testphase ab 1. Mai 2018: Ginmon bewegte das Depotvolumen in dieser Zeit gerade um ein Prozent, Vaamo (das inzwischen Moneyfarm heißt) um 1,3 Prozent, Weltinvest um 2,8 Prozent. Am anderen Ende der Skala befinden sich Visualvest mit 108 Prozent, Robin mit 246 Prozent, Scalable mit 308 Prozent und Cominvest mit 562 Prozent. Was bedeutet: Bei einem Depot mit 10 000 Euro wurden binnen eines Jahres ETF im Wert von 56 200 Euro umgeschichtet.

Ali Masarwah von der Fonds-Ratingagentur Morningstar sieht zu viel Bewegung im Depot kritisch: "Ein gewisses Rebalancing ist okay, also eine regelmäßige Anpassung der Anlageklassen an die gewünschte Verteilung", sagt er. Hektischer Aktionismus sei gerade bei der langfristigen Geldanlage aber nicht angebracht: Käufe und Verkäufe verursachten Kosten und schmälerten damit die Rendite.