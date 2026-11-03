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Digitale SouveränitätEine neue KI- und Cloud-Plattform für Europa

Lesezeit: 2 Min.

Auf der Baustelle des Rechenzentrums der Firma Schwarz Digits im brandenburgischen Lübbenau stehen schon die ersten Serverschränke. Mitte 2027 könnte der Betrieb aufgenommen werden.
Auf der Baustelle des Rechenzentrums der Firma Schwarz Digits im brandenburgischen Lübbenau stehen schon die ersten Serverschränke. Mitte 2027 könnte der Betrieb aufgenommen werden.
Emmanuele Contini/IMAGO

Das französische Unternehmen Bull und der deutsche IT-Spezialist Schwarz Digits wollen eine Alternative zu US-Anbietern schaffen. Wird Europa so unabhängiger von den USA?

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Ein französisches und ein deutsches Unternehmen tun sich zusammen. Für eine Plattform, die europäische Firmen unabhängiger von US-Techkonzernen machen soll. Das ist die Idee hinter der Partnerschaft, die Bull und Schwarz Digits eingegangen sind. Der französische Supercomputerhersteller und die IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe wollen eine europäische Plattform für eine KI- und Cloud-Infrastruktur aufbauen. Noch ist zwar vieles vage. Es geht dabei aber um ein großes Ziel: Unternehmen zu ermöglichen, dass ihre Daten in Europa und unter ihrer Kontrolle bleiben.

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