Ein französisches und ein deutsches Unternehmen tun sich zusammen. Für eine Plattform, die europäische Firmen unabhängiger von US-Techkonzernen machen soll. Das ist die Idee hinter der Partnerschaft, die Bull und Schwarz Digits eingegangen sind. Der französische Supercomputerhersteller und die IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe wollen eine europäische Plattform für eine KI- und Cloud-Infrastruktur aufbauen. Noch ist zwar vieles vage. Es geht dabei aber um ein großes Ziel: Unternehmen zu ermöglichen, dass ihre Daten in Europa und unter ihrer Kontrolle bleiben.