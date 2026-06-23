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SZ Nachhaltigkeitsgipfel„Ich finde es schade, dass Sie leiser geworden sind“

Lesezeit: 3 Min.

Beide tragen weiße Turnschuhe: Der frühere VW-Chef Herbert Diess und die Klimaaktivistin Carla Hinrichs auf dem SZ Nachhaltigkeitsgipfel.
Beide tragen weiße Turnschuhe: Der frühere VW-Chef Herbert Diess und die Klimaaktivistin Carla Hinrichs auf dem SZ Nachhaltigkeitsgipfel. Jens Hartmann/SZ Nachhaltigkeitsgipfel

Der ehemalige Auto-Boss Herbert Diess und die Aktivistin Carla Hinrichs diskutieren über den richtigen Weg aus der Klimakrise. Die zwei zeigen durchaus überraschende Seiten.

Von Caspar Busse

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Beide haben weiße Turnschuhe an. Aber das ist es auch schon. Denn es ist dann doch ein ziemlich ungleiches Duo, das da oben auf der Bühne des SZ Nachhaltigkeitsgipfels sitzt: rechts Herbert Diess, 67, und daneben Carla Hinrichs, 29. Sie haben sich eben erst in der Maske kurz kennengelernt. Der frühere Automanager bei Volkswagen und die Klimaaktivistin kommen aus unterschiedlichen Welten - und finden dann doch, wie sich im Laufe des Gesprächs ergibt, auch Gemeinsames.

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