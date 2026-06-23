Beide haben weiße Turnschuhe an. Aber das ist es auch schon. Denn es ist dann doch ein ziemlich ungleiches Duo, das da oben auf der Bühne des SZ Nachhaltigkeitsgipfels sitzt: rechts Herbert Diess, 67, und daneben Carla Hinrichs, 29. Sie haben sich eben erst in der Maske kurz kennengelernt. Der frühere Automanager bei Volkswagen und die Klimaaktivistin kommen aus unterschiedlichen Welten - und finden dann doch, wie sich im Laufe des Gesprächs ergibt, auch Gemeinsames.