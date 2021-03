Von Klaus Ott

Was ist der Unterschied zwischen Siemens und Volkswagen, wenn es darum geht, nach großen Skandalen mit dem alten Management abzurechnen? Ganz einfach: VW ist mindestens 45 Monate, also dreidreiviertel Jahre langsamer als Siemens. Und ginge das in der Konzernzentrale des Autobauers in Wolfsburg so weiter wie bisher, dann wäre Siemens am Ende Lichtjahre voraus gewesen. Der Industriekonzern aus München hat nach der Enthüllung von weltweiten Schmiergeldzahlungen keine 21 Monate gebraucht, um gegen Ex-Vorstandschef Heinrich von Pierer vorzugehen. Pierer war einst "Mr. Siemens", doch das half ihm dann auch nicht mehr. Der Aufsichtsrat forderte von ihm und anderen Ex-Vorständen Schadenersatz, weil sie durch mangelnde interne Kontrollen den Schmiergeldskandal überhaupt erst möglich gemacht hätten. Pierer zahlte schließlich fünf Millionen Euro; auch andere mussten Millionenbeträge überweisen.