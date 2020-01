Bei Kontrollen der Dieselfahrverbote in vier deutschen Städten sind mehr als 16 000 Verstöße festgestellt worden. Allein in Darmstadt waren es seit Juni 2019 gut 13 000 Auto- und Lkw-Fahrer, die die Beschränkungen missachteten. Das Stuttgarter Ordnungsamt registrierte 2019 fast 3000 Verstöße gegen das Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge. In Darmstadt, Hamburg und Berlin ist die Durchfahrt einzelner Straßen nicht gestattet. Wie Anfragen der dpa ergaben, wurden in Hamburg seit August 2018 rund 400 Verstöße ermittelt, in Berlin gab es 51 Verwarnungen seit Ende November. In den vier Städten zusammen beläuft sich die Summe der Bußgelder inklusive Gebühren auf 1,6 Millionen Euro, wobei unklar ist, wie viele der Bescheide rechtskräftig sein werden.